СК возбудил уголовное дело после ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим»
Обложка © Life.ru
В Татарстане возбуждено уголовное дело после инцидента на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Жертвой происшествия стал один человек, ещё 50 получили травмы различной степени тяжести.
Следователи республики квалифицировали случившееся по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. По версии ведомства, в одном из цехов в ходе технологического процесса произошёл хлопок.
На месте работают следователи и криминалисты. Специалисты уже приступили к осмотру территории, где случилось ЧП. Параллельно оперативники опрашивают пострадавших коллег погибшего и других свидетелей, чтобы восстановить точную картину событий.
Для установления всех обстоятельств назначена серия судебных экспертиз. Именно их результаты должны дать ответ о точной причине, приведшей к трагедии.
Сейчас правоохранители продолжают проводить комплекс необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства регионального управления СК.
