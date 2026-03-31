31 марта, 12:33

СК возбудил уголовное дело после ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим»

В Татарстане возбуждено уголовное дело после инцидента на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Жертвой происшествия стал один человек, ещё 50 получили травмы различной степени тяжести.

Следователи республики квалифицировали случившееся по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах. По версии ведомства, в одном из цехов в ходе технологического процесса произошёл хлопок.

На месте работают следователи и криминалисты. Специалисты уже приступили к осмотру территории, где случилось ЧП. Параллельно оперативники опрашивают пострадавших коллег погибшего и других свидетелей, чтобы восстановить точную картину событий.

Для установления всех обстоятельств назначена серия судебных экспертиз. Именно их результаты должны дать ответ о точной причине, приведшей к трагедии.

Сейчас правоохранители продолжают проводить комплекс необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства регионального управления СК.

BannerImage
Никита Никонов
