В жилых домах выбило окна после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»

Жители Нижнекамска столкнулись с последствиями аварийной ситуации на промышленном гиганте «Нижнекамскнефтехим». Ударная волна или иные факторы инцидента затронули ряд городских построек, расположенных вблизи производственной площадки.

В ряде квартир повреждены оконные проемы. Владельцы недвижимости сообщают о вылетевших стеклах и деформации рам, которые пошли трещинами.

О сложившейся ситуации проинформировал мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Глава муниципалитета подтвердил факты порчи частной собственности в своем телеграм-канале.

«В некоторых домах пострадало имущество: выбило окна или появились трещины в оконных рамах», — заявил градоначальник.

Власти города призывают не паниковать и фиксировать все разрушения. Жителям, чьё жилье получило повреждения, рекомендовано подать заявку в службу учета претензий граждан.

На месте работают оперативные службы, которые оценивают масштабы случившегося. Органы местной власти координируют работу по восстановлению остекления и поддержке пострадавших семей.

Возгорание на заводе в Нижнекамске произошло днём, 31 марта. На месте работают специалисты экстренных служб, а аккредитованные лаборатории ведут постоянный контроль за состоянием воздуха. На текущий момент превышений вредных веществ не выявлено, экологической угрозы для горожан нет.