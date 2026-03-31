В результате ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим» пострадали 50 человек

В результате ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане пострадали 50 человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«На данный момент известно о 50 пострадавших разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Также один человек погиб. В компании пообещали оказать его близким поддержку и материальную помощь.

Борьба с огнём продолжается: в ликвидации пожара задействовано более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС. Специалисты ведут мониторинг атмосферного воздуха — превышений норм и угрозы экологии не зафиксировано. Данные наблюдений вскоре появятся на сайте организации и в ее официальных группах.