Один человек погиб при возгорании на «Нижнекамскнефтехиме»

Обложка © ТАСС / Михаил Козловский

Компания СИБУР выступила с заявлением по поводу возгорания на производственной площадке «Нижнекамскнефтехима». Из-за сбоя оборудования началось возгорание, которое привело к человеческим жертвам.

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек. Руководство предприятия выразило официальные соболезнования близким скончавшегося сотрудника.

Представители компании СИБУР заявили, что помогут семье погибшего. Оказывается вся необходимая помощь в организации похорон и решении возникающих вопросов.

На данный момент врачи зафиксировали 50 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести. Всем раненым оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в профильных учреждениях.

Сейчас эксперты занимаются установлением причин технического сбоя. Детальное расследование поможет выяснить обстоятельства случившегося и исключить подобные инциденты в будущем.

В жилых домах выбило окна после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»
Возгорание на заводе в Нижнекамске произошло днём, 31 марта. На месте работают специалисты экстренных служб, а аккредитованные лаборатории ведут постоянный контроль за состоянием воздуха. К возгоранию на «Нижнекамскнефтехиме» привёл сбой в работе оборудования.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
