Один человек погиб при возгорании на «Нижнекамскнефтехиме»
Обложка © ТАСС / Михаил Козловский
Компания СИБУР выступила с заявлением по поводу возгорания на производственной площадке «Нижнекамскнефтехима». Из-за сбоя оборудования началось возгорание, которое привело к человеческим жертвам.
По последним данным, в результате инцидента погиб один человек. Руководство предприятия выразило официальные соболезнования близким скончавшегося сотрудника.
Представители компании СИБУР заявили, что помогут семье погибшего. Оказывается вся необходимая помощь в организации похорон и решении возникающих вопросов.
На данный момент врачи зафиксировали 50 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести. Всем раненым оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в профильных учреждениях.
Сейчас эксперты занимаются установлением причин технического сбоя. Детальное расследование поможет выяснить обстоятельства случившегося и исключить подобные инциденты в будущем.
Возгорание на заводе в Нижнекамске произошло днём, 31 марта. На месте работают специалисты экстренных служб, а аккредитованные лаборатории ведут постоянный контроль за состоянием воздуха. К возгоранию на «Нижнекамскнефтехиме» привёл сбой в работе оборудования.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.