Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид

Итальянский дизайнер Адриано Гольдшмидт, известный как основатель бренда Diesel, скончался 5 апреля в возрасте 82 лет. Причиной его смерти, как сообщает WWD, стало онкологическое заболевание.

Адриано Гольдшмидт появился на свет в 1944 году в Триесте, на северо-востоке Италии, в еврейской семье, которая за два года до его рождения, в 1942 году, лишилась всего своего имущества (позднее часть изъятого была возвращена). Его карьера в дизайне началась в 1970-х годах. В 1974 году он представил свой первый джинсовый бренд Daily Blue. Спустя десять лет, в 1984 году, Гольдшмидт создал Genious Group, объединившую такие известные марки, как Diesel и Replay.

В 1993 году он стал одним из основателей компании Agolde. В 2000 году, в партнерстве с Юлом Ку, он запустил в Лос-Анджелесе AG Adriano Goldschmied, что стало поворотным моментом в восприятии джинсов как премиального продукта. Среди его других значимых проектов – сотрудничество с Chloé по переработке денима и разработка премиальной коллекции Gap 1969 для Gap.

