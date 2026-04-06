Захарова назвала сотрудничество Японии и Украины по дронам враждебным шагом

Российское внешнеполитическое ведомство увидело угрозу национальным интересам в недавно анонсированном партнёрстве японского производителя беспилотников Terra Drone Corporation и украинской фирмы Amazing Drones. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила журналистам на брифинге, почему Москва расценивает этот запуск как недружественный акт.

Она пояснила, что на фоне систематических преступных налётов украинской стороны с использованием беспилотников по гражданской инфраструктуре на территории РФ Россия расценивает данный шаг, предпринятый явно не без попустительства официальных кругов, как откровенно враждебный и наносящий урон интересам нашей страны в сфере безопасности, в том числе в части обеспечения защиты мирных граждан.

Напомним, ранее японский производитель дронов Terra Drone Corporation обнародовал информацию о том, что стороны подписали договор о стратегическом сотрудничестве с украинским вендором Amazing Drones, который занимается созданием ударных беспилотников. Через этот альянс Токио в обозримом будущем хочет получить доступ к упомянутой товарной категории военной продукции.

Атаки ВСУ на мирное население РФ при помощи БПЛА — нередкость. Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны киевского режима. Особенно пострадал Новороссийск, где в результате удара получили увечья десять человек.