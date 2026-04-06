Журналист «Известий» Быковский ранен при повторном прилёте дрона в Донецке

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский получил ранения во время атаки ударного БПЛА в Донецке. Как уточняет издание, журналист прибыл на место прилёта, чтобы зафиксировать последствия, но попал под повторный удар.

«У журналиста врачи диагностировали акубаротравму в результате удара БПЛА», — говорится в сообщении.

А ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб самарский боец с позывным Велес. Военнослужащий, который принимал участие в боевых действиях с самого начала спецоперации, был автором-прозаиком и вёл Telegram-канал «VELES тихонько пишет».