Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 11:37

Американец с позывным Теддибой вытащил раненого бойца РФ из горящей «буханки»

Гражданин США, воевавший на стороне России с позывным Теддибой, спас раненого российского военнослужащего. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошёл по дороге из Артёмовска в Часов Яр. Американец заметил горящий автомобиль УАЗ («буханку»), рядом с которым находился пострадавший боец из смежного подразделения.

«Затормозили, я быстро затащил парня в кузов, оказали первую помощь и эвакуировали. Выжил. Такое не забывается», — рассказал собеседник агентства.

Спасательная операция прошла всего за неделю до истечения контракта американца.

Ранее Life.ru писал, что на Украине забили тревогу из-за новых спутников у РФ. В зоне боевых действий зафиксировано массовое появление у российских военнослужащих миниатюрных спутниковых терминалов «Спирит-030» — это произошло после того, как доступ к Starlink для ВС РФ был заблокирован.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar