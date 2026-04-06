Гражданин США, воевавший на стороне России с позывным Теддибой, спас раненого российского военнослужащего. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошёл по дороге из Артёмовска в Часов Яр. Американец заметил горящий автомобиль УАЗ («буханку»), рядом с которым находился пострадавший боец из смежного подразделения.

«Затормозили, я быстро затащил парня в кузов, оказали первую помощь и эвакуировали. Выжил. Такое не забывается», — рассказал собеседник агентства.

Спасательная операция прошла всего за неделю до истечения контракта американца.

