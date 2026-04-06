Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 16:02

Росавиация взяла на контроль ситуацию с рейсом «Победы» из Стамбула

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Galina-Photo

Росавиация и Ространснадзор следят за тем, как авиакомпания «Победа» решает вопросы с перевозкой и обслуживанием пассажиров рейса DP 996 Стамбул — Москва, который был задержан из-за инцидента с автомобилем спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Взяли на контроль ситуацию с перевозкой и обеспечением пассажиров рейса DP 996 (Стамбул — Москва) авиакомпании «Победа» услугами, обязательными в рамках российских федеральных авиационных правил (ФАП-82)», — говорится в сообщении.

Пассажиры могут сообщать о несоблюдении федеральных авиационных правил в Ространснадзор.

Россияне устроили протест в аэропорту Стамбула после отмены рейсов
Ранее сообщалось, что в Турции машина врезалась в самолёт «Победы» с россиянами. Рейс должен был вылететь 5 апреля в 19:25 по московскому времени, однако отправление не состоялось. В результате воздушное судно отстранили от полёта.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar