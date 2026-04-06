Росавиация взяла на контроль ситуацию с рейсом «Победы» из Стамбула

Росавиация и Ространснадзор следят за тем, как авиакомпания «Победа» решает вопросы с перевозкой и обслуживанием пассажиров рейса DP 996 Стамбул — Москва, который был задержан из-за инцидента с автомобилем спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Взяли на контроль ситуацию с перевозкой и обеспечением пассажиров рейса DP 996 (Стамбул — Москва) авиакомпании «Победа» услугами, обязательными в рамках российских федеральных авиационных правил (ФАП-82)», — говорится в сообщении.

Пассажиры могут сообщать о несоблюдении федеральных авиационных правил в Ространснадзор.

Ранее сообщалось, что в Турции машина врезалась в самолёт «Победы» с россиянами. Рейс должен был вылететь 5 апреля в 19:25 по московскому времени, однако отправление не состоялось. В результате воздушное судно отстранили от полёта.