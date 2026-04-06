Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 16:51

«Ответ из 10 пунктов»: Иран выдвинул США условия для завершения войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Creativa Images

Иран направил официальный ответ на мирное предложение президента США Дональда Трампа, и американская сторона назвала его «максималистским». Об этом в соцсети Х сообщил сотрудник издания Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника из США.

«Американский чиновник сообщил мне, что в понедельник Иран направил ответ из 10 пунктов на предложение о прекращении войны. Американский чиновник заявил, что ответ был «максималистским» и неясно, позволит ли он продвинуться к дипломатическому решению», — написал журналист.

После двух недель всестороннего рассмотрения на высшем уровне Тегеран через Пакистан представил ответ на предложение США по окончанию войны. Иранские условия включают прекращение боевых действий в регионе. Также среди пунктов значится создание протокола безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Кроме того, Тегеран потребовал снятия санкций с Исламской Республики. Иран отверг идею краткосрочного перемирия с США и Израилем. Вместо этого, заявили в Тегеране, необходимо полностью прекратить войну.

Ранее в Белом доме заявили, что 45-дневное прекращение огня между США и Ираном пока не является утверждённым решением. Вашингтон рассматривает этот вариант лишь как один из сценариев на фоне продолжающихся боевых действий. Дополнительные заявления по этой теме ожидаются от Дональда Трампа. Идея с 45-дневной паузой впервые появилась в публикации Axios. По данным портала, США, Иран и посредники обсуждают двухэтапный план. Временное перемирие должно стать первым шагом к более долгой договорённости.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar