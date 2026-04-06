Белый дом подтвердил, что 45-дневное перемирие с Ираном согласовать не удалось

В Белом доме дали понять, что возможное 45-дневное прекращение огня между США и Ираном пока не является утвержденным решением. Вашингтон рассматривает этот вариант лишь как один из сценариев на фоне продолжающихся боевых действий.

Дополнительные заявления по этой теме ожидаются от Дональда Трампа. Ранее он уже говорил, что рассчитывает на быстрый результат в переговорах, но одновременно подчеркивал, что дедлайн для сделки с Ираном остается жестким.

Идея с 45-дневной паузой впервые появилась в публикации Axios. По данным портала, США, Иран и посредники обсуждают двухэтапный план, в котором временное перемирие должно стать первым шагом к более долгой договоренности. При этом шансы на быстрое соглашение оцениваются осторожно. Reuters со ссылкой на источники писал, что Тегеран уже отверг временный формат и передал через посредников свой ответ, настаивая не на короткой паузе, а на более устойчивом варианте завершения конфликта.

В переговорах участвуют посредники из Пакистана, Египта и Турции. Они пытаются добиться хотя бы первых шагов по снижению напряженности, включая восстановление судоходства в Ормузском проливе и меры доверия вокруг иранской ядерной программы. Так что речь сейчас идет не о готовом перемирии, а о дипломатическом маневре в последний момент. Пока стороны продолжают обмениваться предложениями, а риск новой эскалации остается очень высоким.