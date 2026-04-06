NN: Иран ввёл пошлину за проход через Ормузский пролив даже для союзников

Ормузский пролив больше не будет бесплатным — Иран вводит обязательные «сборы за безопасность» для всех без исключения стран. Данную информацию передаёт агентство Nour News со ссылкой на собственный источник.

Даже «друзьям» придётся платить. Разрешение на безопасный проход выдадут только после оплаты, и никаких поблажек не будет — ни для союзников, ни для нейтралов. Тегеран таким образом рассчитывает хотя бы частично компенсировать ущерб от агрессии. Новые правила начнут действовать в рамках строгого протокола, и исключений, по словам источника, не сделают ни для кого.

Прежде стало известно, что Иран собирается разделить все страны на три категории в зависимости от права прохода через Ормузский пролив. В основе иранского плана лежит классификация государств. Все они будут отнесены к одной из трёх групп: враждебные, нейтральные или дружественные. Для каждой категории предусмотрены свои правила. Враждебным странам Тегеран намерен полностью закрыть проход через пролив. Нейтральным государствам разрешат транзит, но только на платной основе. Однако сейчас правила изменились.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу, обозначив жёсткие сроки. Американский лидер пригрозил Тегерану серьёзными последствиями, если пролив не будет открыт к вечеру вторника. Трамп заявил, что в противном случае у Ирана не останется ни одной электростанции. Также, по его словам, будет уничтожен каждый мост. Иранские дипломаты отреагировали на угрозы с едкой иронией, сказав, что ключи от пролива потеряны.