«Посты — это не ракеты»: Американист ответил, решится ли Трамп уничтожить Иран к вечеру вторника

Удары по Ирану бьют не только по военным объектам, но и по экономике самой Америки. Пока президент США Дональд Трамп сыплет громкими заявлениями, его собственная военная машина с трудом переваривает колоссальный расход боеприпасов, а запасы тают на глазах. В беседе с Life.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий объяснил, что урон Ирану уже нанесён колоссальный, но вопрос теперь совсем в другом — хватит ли у обеих сторон ресурсов, чтобы закончить начатое.

Расход боеприпасов — наступательных, оборонительных, систем ПВО — какой-то невероятный. Никто раньше на такое не рассчитывал. Это характерная черта конфликтов последнего времени: расход матчасти огромный, а её восполнение сильно затруднено. Дмитрий Дробницкий Политолог, американист

Специалист пояснил, что восполнение матчасти сильно затруднено как у США, так и у Ирана. Американские генералы бьют тревогу, иранские заводы тоже работают на пределе, а в таких условиях исход противостояния решают даже не умные ракеты, а старые добрые запасы.

Но главная проблема даже не в этом. По словам Дробницкого, Трампу позарез нужна зримая победа, причём такая, чтобы её можно было показать в новостях. Посты в соцсетях, которыми так славится американский лидер, тут уже не помогут. Политическая картинка для президента США сейчас важнее реального положения дел.

«Скорее всего, станет ещё тяжелее всем. Но победа в том виде, в каком она нужна Трампу, вряд ли будет достигнута. Это ставит США на грань либо начала наземной операции, либо — о чём тоже многие говорят — применения ядерного оружия. Оба варианта выводят конфликт на новый уровень. Варианта, по сути, два: либо уходить (Трамп, конечно, скажет, что победил, но это будет очевидное поражение), либо продолжать эскалацию — наземной операцией или ядерным оружием. Несколько постов в соцсетях проблему не решают», — резюмировал политолог.

Напомним, ранее Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум: если Ормузский пролив не откроют к вечеру вторника, Штаты готовы к полному разрушению иранских электростанций и мостов. Американский лидер заявил, что к указанному сроку у Ирана не останется ни одной электростанции и ни одного моста. По утверждению Трампа, США находятся в сильной позиции в то время, как Ирану, по его прогнозам, потребуется 20 лет на восстановление, если повезёт. Дипмиссии Ирана в Зимбабве с иронией отреагировали на призыв открыть пролив, написав, что они потеряли ключи.