Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 апреля, 10:08

Кремль оставил без реакции новые угрозы Трампа в адрес Ирана

В Кремле ознакомились с новыми угрозами президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, но комментировать их не стали. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля коротко пояснил, что заявления американского лидера видели, однако предпочли оставить без реакции. Детали и возможные причины такого решения Песков не уточнил, ограничившись лаконичным ответом.

«Мы видели эти заявления, предпочитаем их не комментировать», — ответил он.

Иран потребовал компенсации за войну для открытия Ормузского пролива
Напомним, ранее Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум: если Ормузский пролив не откроют к вечеру вторника, Штаты готовы к полному разрушению иранских электростанций и мостов. Американский лидер заявил, что к указанному сроку у Ирана не останется ни одной электростанции и ни одного моста. По утверждению Трампа, США находятся в сильной позиции, в то время как Ирану, по его прогнозам, потребуется 20 лет на восстановление, если повезёт. Дипмиссии Ирана в Зимбабве с иронией отреагировали на призыв открыть пролив, написав что они потеряли ключи.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
