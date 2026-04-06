Кремль оставил без реакции новые угрозы Трампа в адрес Ирана
В Кремле ознакомились с новыми угрозами президента США Дональда Трампа в адрес Ирана, но комментировать их не стали. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Представитель Кремля коротко пояснил, что заявления американского лидера видели, однако предпочли оставить без реакции. Детали и возможные причины такого решения Песков не уточнил, ограничившись лаконичным ответом.
«Мы видели эти заявления, предпочитаем их не комментировать», — ответил он.
Напомним, ранее Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум: если Ормузский пролив не откроют к вечеру вторника, Штаты готовы к полному разрушению иранских электростанций и мостов. Американский лидер заявил, что к указанному сроку у Ирана не останется ни одной электростанции и ни одного моста. По утверждению Трампа, США находятся в сильной позиции, в то время как Ирану, по его прогнозам, потребуется 20 лет на восстановление, если повезёт. Дипмиссии Ирана в Зимбабве с иронией отреагировали на призыв открыть пролив, написав что они потеряли ключи.
