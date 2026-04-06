6 апреля, 15:45

Трамп установил крайний срок для заключения сделки с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что вторник является окончательным сроком для достижения соглашения с Ираном. Отвечая на вопрос журналистов о том, сохраняется ли 7 апреля как «окончательный» дедлайн, он ответил, что «да».

«Да... Сейчас они ведут переговоры, и они сделали очень важный шаг», — сказал американский лидер.

Напомним, ранее Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум: если Ормузский пролив не откроют к вечеру вторника, Штаты готовы к полному разрушению иранских электростанций и мостов. Американский лидер заявил, что к указанному сроку у Ирана не останется ни одной электростанции и ни одного моста. По утверждению Трампа, США находятся в сильной позиции в то время, как Ирану, по его прогнозам, потребуется 20 лет на восстановление, если повезёт. Дипмиссии Ирана в Зимбабве с иронией отреагировали на призыв открыть пролив, написав, что они потеряли ключи.

Наталья Демьянова
