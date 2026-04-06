«Взаимное недоверие — абсолютное»: Почему Трамп после угроз заговорил о перемирии с Ираном

Администрация США, Иран и группа посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня. Это может стать первым шагом к урегулированию конфликта, сообщил Axios. Старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин рассказал сайту MK.ru, почему Вашингтон после «матерной дипломатии» заговорил о перемирии.

По мнению аналитика, желание перейти к переговорам связано со страхом нехватки боеприпасов для следующего конфликта. Самый критический расход — противоракеты THAAD, которыми прикрывали Израиль и американскую базу в Иордании.

«Здесь у США — катастрофа. Ещё летом 2025 года они истратили чуть ли не четверть стратегического запаса. А производят всего 7–8 штук в месяц», — пояснил Лямин.

Угроза не в том, что ракеты кончатся завтра. Проблема в том, что у американцев не останется зенитных боеприпасов для большого конфликта. США держат в уме Китай, и им нужен стратегический резерв на случай эскалации в Азии. Сейчас они жгут этот резерв на Ближнем Востоке.

Эксперт не уверен, что 45 дней перемирия вообще наступят. Взаимное недоверие абсолютное. Иранцы не хотят судьбы Газы, где угроза удара висит в воздухе, а Трампу нужна тотальная капитуляция. По мнению Лямина, если договориться не удастся, американцы предпримут новую силовую попытку: усилят бомбардировки или даже начнут ограниченную наземную операцию.

Напомним, что Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум: если Ормузский пролив не откроют к вечеру вторника, Штаты готовы к полному разрушению иранских электростанций и мостов. Американский лидер заявил, что к указанному сроку у Ирана не останется ни одной электростанции и ни одного моста. По утверждению Трампа, США находятся в сильной позиции в то время, как Ирану, по его прогнозам, потребуется 20 лет на восстановление, если повезёт. Дипмиссии Ирана в Зимбабве с иронией отреагировали на призыв открыть пролив, написав, что они потеряли ключи.