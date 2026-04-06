Верховный суд Чувашии ужесточил приговор бизнесмену по делу о гибели подростков

Вердикт в отношении предпринимателя из Чувашии, по вине которого от ожогов скончались двое несовершеннолетних, пересмотрен в сторону усиления — теперь вместо трёх лет он проведёт в колонии-поселении четыре года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики в официальном телеграм-канале ведомства.

Как уточнили в надзорном ведомстве, инстанция вышестоящего уровня поддержала доводы обвинения, касающиеся необоснованного учёта ряда смягчающих факторов, которые ранее признал районный суд. Помимо этого, выросла и денежная компенсация морального вреда, которую осуждённый обязан выплатить пострадавшей стороне. В прокуратуре пояснили, что финальный срок заключения для виновного доведён до четырёх лет с отбыванием в колонии-поселении, а также увеличены суммы взысканий за причинённые потерпевшим нравственные страдания.

Трагедия разыгралась в Чебоксарах 8 августа 2025 года. После покоса травы подростков повезли домой в тентованном прицепе, где лежали канистры с бензином. В пути транспорт вспыхнул: двое ребят получили смертельные ожоги и через несколько дней умерли в реанимации, ещё двоим врачи диагностировали тяжёлые травмы.

Изначально предпринимателю инкриминировали часть 3 статьи 216 УК РФ (нарушение техники безопасности). Но в январе 2026 года суд первой инстанции счёл состав менее серьёзным, переквалифицировав дело на часть 3 статьи 143 УК РФ (нарушение охраны труда), и дал три года колонии-поселения. Теперь же вердикт был снова пересмотрен.

«Приговор вступил в законную силу», — заключили в ведомстве.

