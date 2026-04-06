В Белгородской области дрон ВСУ ранил двух фельдшеров и водителя скорой помощи

Три сотрудника скорой медицинской помощи пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.











«Семь муниципалитетов нашей области атакованы вражескими беспилотниками. Пострадали трое сотрудников СМП», — написал он в своём телеграм канале.

В селе Борисовка дрон ударил по машине СМП, два фельдшера и водитель доставлены в больницу с баротравмами. В Белгороде повреждено остекление коммерческого объекта. В Белгородском округе выбито окно в квартире, повреждены кровля склада и два автомобиля. В Шебекинском округе пострадали несколько машин, кровли, остекление квартир и частные дома.

В Борисовском округе уничтожено подсобное помещение. В Грайворонском округе повреждены административное здание, автомобили и частные домовладения. В Валуйском округе повреждено ограждение предприятия, пробита кровля административного здания, а также пострадали окна и постройки в частном доме.

Ранее сообщалось, что в селе Берёзовка Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погиб народный дружинник. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь и пытались стабилизировать состояние. Однако, несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.