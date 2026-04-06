Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 17:02

Хуснуллин объяснил, почему исламские партнёры для России сейчас важнее многих

Марат Хуснуллин. Обложка © ТАСС /Александр Миридонов/POOL

В нынешней ситуации, когда Россия сталкивается с давлением коллективного Запада, а Ближний Восток переживает период беспрецедентной агрессии, укрепление партнёрских отношений с исламскими странами приобретает особую актуальность. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что в этих непростых условиях стратегическое взаимодействие становится критически важным.

«РФ находится под давлением стран коллективного Запада, а регион Ближнего Востока находится под беспрецедентной агрессией. В этих условиях стратегическое партнёрство РФ с исламскими странами приобретает особую значимость», — сказал политик журналистам.

Вице-премьер подчеркнул, что партнёрство, базирующееся на взаимном уважении и общих интересах, продолжает укрепляться. Эти принципы, по его словам, служат фундаментом для справедливого и устойчивого мирового порядка. Хуснуллин также отметил рост взаимодействия России с Организацией Исламского Сотрудничества на фоне ближневосточной ситуации.

Трампу назвали три сценария войны с Ираном — в одном из них засветилась Россия

Ранее американские журналисты заявили, что война Дональда Трампа на Ближнем Востоке серьёзно навредила европейским союзникам Вашингтона и сыграла на руку России. Эскалация приносит Москве двойную выгоду: рост цен на нефть увеличивает её доходы, а активное использование странами Персидского залива американских систем ПВО истощает ресурсы, необходимые Украине.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Марат Хуснуллин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar