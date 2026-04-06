В нынешней ситуации, когда Россия сталкивается с давлением коллективного Запада, а Ближний Восток переживает период беспрецедентной агрессии, укрепление партнёрских отношений с исламскими странами приобретает особую актуальность. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что в этих непростых условиях стратегическое взаимодействие становится критически важным.

«РФ находится под давлением стран коллективного Запада, а регион Ближнего Востока находится под беспрецедентной агрессией. В этих условиях стратегическое партнёрство РФ с исламскими странами приобретает особую значимость», — сказал политик журналистам.

Вице-премьер подчеркнул, что партнёрство, базирующееся на взаимном уважении и общих интересах, продолжает укрепляться. Эти принципы, по его словам, служат фундаментом для справедливого и устойчивого мирового порядка. Хуснуллин также отметил рост взаимодействия России с Организацией Исламского Сотрудничества на фоне ближневосточной ситуации.

Ранее американские журналисты заявили, что война Дональда Трампа на Ближнем Востоке серьёзно навредила европейским союзникам Вашингтона и сыграла на руку России. Эскалация приносит Москве двойную выгоду: рост цен на нефть увеличивает её доходы, а активное использование странами Персидского залива американских систем ПВО истощает ресурсы, необходимые Украине.