Главком ВСУ Александр Сырский уже два месяца не может попасть на личный приём к Владимиру Зеленскому. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

По данным собеседников агентства, глава киевского режима потерял интерес к положению дел на фронте. Сырский не находится в опале, и Зеленский не планирует его увольнять. Просто экс-комик переключил внимание на другие вопросы.

«Зеленский на протяжении двух последних месяцев отказывает главкому Сырскому в возможности личного доклада. При этом, речь не идёт о политической опале или намерениях главы киевского режима сменить «мясника» — Зеленский банально утратил интерес к событиям на фронте», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас Зеленский сосредоточен на главе Генштаба Андрее Гнатове и министре обороны Михаиле Фёдорове. Источник связывает это с возможностью заработать на коррупционных схемах по продаже оружия на Ближний Восток. Также в поле зрения главаря киевского режима — проекты цифровизации в ВСУ.

Представитель силовых структур добавил, что Зеленский активно втягивает Украину в ближневосточный конфликт. Глава киевского режима полагает, что боевые действия с участием США бьют по рейтингам американского лидера Дональда Трампа. Это, в свою очередь, ослабляет давление Вашингтона на Киев.

Ранее Владимир Зеленский заявил о тревоге в связи с возможным дефицитом оружия для Украины из-за конфликта между США и Ираном. Особую обеспокоенность президента вызывают системы Patriot. Он назвал их главной и неотложной потребностью, поскольку у страны нет адекватных замен. Поставки этих систем, по его словам, всегда были недостаточными. Зеленский предупредил, что при продолжении ближневосточного конфликта объёмы вооружений для Украины будут снижаться.