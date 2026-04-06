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Опубликовано 6 апреля, 18:03

Киев передал России предложение об энергоперемирии, заявил Зеленский

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Украина направила России предложение об энергетическом перемирии. По словам Владимира Зеленского, это предложение, переданное через американских посредников, предполагает прекращение ВС РФ атак на украинскую энергетику в обмен на аналогичные действия со стороны ВСУ.

«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», — сказал экс-комик в вечернем обращении.

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Ранее Зеленский обратился к Западу за помощью после ночных ударов ВС России по Украине. Он, в частности, сообщил об атаках на Одессу и энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях, насчитав более 140 российских дронов.

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Наталья Демьянова
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