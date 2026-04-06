Киев передал России предложение об энергоперемирии, заявил Зеленский

Украина направила России предложение об энергетическом перемирии. По словам Владимира Зеленского, это предложение, переданное через американских посредников, предполагает прекращение ВС РФ атак на украинскую энергетику в обмен на аналогичные действия со стороны ВСУ.

«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», — сказал экс-комик в вечернем обращении.

Ранее Зеленский обратился к Западу за помощью после ночных ударов ВС России по Украине. Он, в частности, сообщил об атаках на Одессу и энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях, насчитав более 140 российских дронов.