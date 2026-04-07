«Доллар за минуту»: Вассерман вспомнил, какими были первые мобильники в 90-е

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман поделился воспоминаниями с Life.ru о том, какими были первые мобильные телефоны и сколько стоила связь в 1990-е и начале 2000-х годов. Самый первый аппарат, с которым парламентарию довелось столкнуться, появился у его знакомого в 1995 году.

«Самый первый мобильник в мире я не застал, но тот телефон, с которого мне впервые пришлось говорить, застал. Это было в 95-м. И принадлежал он не мне. По размеру он был с довольно солидную книгу и умел только говорить. Кроме того, сигнал был аналоговый, а не цифровой, то есть по дороге вбирал в себя кучу помех. Технических подробностей — какой фирмы был аппарат — я просто не помню», — рассказал Вассерман.

По словам депутата, минута разговора тогда стоила целый доллар.

«Дорогое удовольствие было», — подчеркнул он.

Собственный мобильный телефон у Анатолия Вассермана появился только в конце 2001 года. К тому моменту связь стала дешевле, но расчёты по-прежнему велись в американской валюте.

«У меня первый собственный мобильный телефон появился только в конце 2001 года, когда разговор стоил что-то между 10 и 20 центами в минуту, а все расчёты в мобильной сети велись в долларах», — отметил депутат.

Вассерман также рассказал, что обладатели мобильников в середине 90-х вызывали у окружающих в основном зависть, поскольку такая роскошь была доступна далеко не всем. Сам он в 1995 году зарабатывал в Москве 100 долларов в месяц — при этом жильё ему предоставляли бесплатно.

«Это была очень солидная зарплата по тому времени, поэтому большая часть людей только завидовала обладателям мобильников», — добавил Вассерман.

Ранее Вассерман заявил, что оптимальный возраст для начала изучения второго иностранного языка — до пяти лет. Депутат прокомментировал инициативу Минпросвещения о введении в школах дополнительной лингвистической дисциплины с сентября следующего года. По его словам, в раннем детстве, особенно в многоязычной среде, дети легко усваивают все окружающие их наречия и, как правило, не смешивают их.