Вассерман рассказал, в каком возрасте лучше всего учить второй иностранный язык

Анатолий Вассерман назвал лучший возраст для изучения второго иностранного языка — это период до пяти лет. В беседе с газетой «Взгляд» депутат и публицист прокомментировал планы Минпросвещения ввести в школах дополнительную лингвистическую дисциплину с сентября следующего года.

«Учить языки нужно, наверное, чем раньше, тем лучше. В детстве языки гораздо легче усваиваются, чем в зрелом возрасте. У Корнея Чуковского в книге «От двух до пяти», посвящённой детской речи, очень подробно на примерах детей рассматривается, как они усваивают свой первый язык – родной. И, насколько мне известно, в этом возрасте языков можно освоить много», – говорит Вассерман.

В раннем возрасте, находясь в многоязычной среде, малыши без труда впитывают все бытующие вокруг наречия и, как правило, не смешивают их. Однако после пяти лет процесс усложняется, и в школе уже требуются более сложные методики.

Сам депутат признался, что толком не владеет ни одним иностранным, кроме родного русского и украинского диалекта, который изучал в школе. Он также подчеркнул, что не все, кто изучает другое наречие, могут в совершенстве его освоить. Эксперт напомнил — в 90-е годы самой распространённой версией английского в мире называли ломаный. Уметь разговаривать на нескольких языках, безусловно, полезно. Однако, по словам Вассермана, вопрос в том, насколько у человека сохранились знания после школы и насколько хороши методики преподавания.

Напомним, что в Минпросвещения прокомментировало появившиеся в Сети сообщения об обязательном введении второго иностранного языка в школах. В ведомстве разъяснили, что этот предмет не станет принудительным для учеников. По информации министерства, второй иностранный может преподаваться исключительно по желанию самих школьников. Для этого потребуется заявление от учащегося или его родителей.