После слухов о новом предмете в Минпросвещения сделали важное уточнение

Минпросвещения разъяснило ситуацию со вторым иностранным языком в школах после появившихся в Сети сообщений о якобы обязательном введении этого предмета.

В ведомстве сообщили, что изучение второго иностранного языка не станет обязательным для школьников.Там уточнили, что такой предмет может преподаваться только по выбору самих учащихся. Для этого потребуется заявление школьника или его родителей.

Кроме того, в министерстве отдельно подчеркнули: возможность изучать второй иностранный язык будет зависеть и от того, есть ли у конкретной школы необходимые условия. Таким образом, акцент делается именно на добровольном формате. Решение о выборе этого предмета будут принимать ученики и их семьи, а не вводить его для всех в обязательном порядке.

Ранее стало известно, что Минпросвещения готовит учебники по родным языкам народов России. Уже подготовлены рукописи учебников по четырём государственным языкам: коми, тувинскому, чувашскому и якутскому. Всего за год созданы рукописи 54 учебников и 13 методических пособий для учителей по шести родным и четырём государственным языкам регионов.