Спокойствие как легкомыслие: Как огромный стресс перед ЕГЭ стал социальным ритуалом

Чрезмерная тревога перед ЕГЭ часто становится социально одобряемой нормой, а спокойствие воспринимается как легкомыслие. В беседе с URA.ru доцент кафедры социологии Константин Антипьев рассказал, что публичность рейтингов и сравнения с одноклассниками превращают волнение в коллективное соревнование.

По словам эксперта, общество транслирует, что высокие баллы равны успеху, и у подростка формируется установка, где личная ценность измеряется цифрой результата. Даже если родители не давят, выпускник сам начинает оценивать себя по баллам. Успех не приносит радости, а лишь подтверждает, что он чего-то стоит, а страх провала становится постоянным. Низкие баллы переживаются не как временная неудача, а как крушение личности.

Антипьев подчеркнул, что переживания стали почти обязательной частью ритуала подготовки. Чем выше нужные баллы, тем больше окружающие ждут заметного напряжения. Это давление заставляет даже спокойных подростков демонстрировать беспокойство, чтобы их не заподозрили в безразличии.

«В итоге большое количество чрезмерных переживаний оказывается социально одобряемым, но подобное признание не помогает, а только добавляет новый груз – теперь бояться нужно ещё и того, что твоя обеспокоенность будет недостаточно заметной», — подчеркнул эксперт.

