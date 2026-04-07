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Опубликовано 7 апреля, 13:05

Карасин: Заявления о запуске дронов РФ через Румынию стоят «минус одну копейку»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Обвинения России в запуске беспилотников через территорию Румынии, звучащие из Киева, стоят «минус одну копейку». Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. По его словам, в украинском Минобороны есть очень много лиц, которые «придумывают на лету какие-то версии», хотя сами атакуют дронами через третьи страны.

«Поэтому верить на слово этим самым ребятам, которые придумывают отговорки наказуемости пролёта собственных беспилотников через чужую территорию, стоит ровно минус одну копейку», — сказал собеседник «Ленты.ру».

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Ранее Мария Захарова заявила, что Россия вынесла странам Прибалтики предупреждение из-за пролёта украинских беспилотников через их воздушное пространство. По словам официального представителя МИД, Москва обозначила жёсткую позицию по данному вопросу.

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Матвей Константинов
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