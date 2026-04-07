Карасин: Заявления о запуске дронов РФ через Румынию стоят «минус одну копейку»

Обвинения России в запуске беспилотников через территорию Румынии, звучащие из Киева, стоят «минус одну копейку». Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. По его словам, в украинском Минобороны есть очень много лиц, которые «придумывают на лету какие-то версии», хотя сами атакуют дронами через третьи страны.