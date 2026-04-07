Рабство вместо отдыха: Россиянок стали чаще похищать в популярной курортной стране

Случаи попадания россиян в рабство в странах Юго-Восточной Азии уже не редкость, рассказала юрист и координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина. Держатели лагерей для рабов активно ведут охоту на граждан РФ, одну россиянку недавно вытащили из плена в Мьянме, отметила собеседница URA.ru.

По её словам, преступники чаще всего похищают девушек из России и СНГ, чтобы использовать их приятную внешность и знание английского языка для переписок с гражданами Евросоюза и США, которых рассматривают как потенциальных инвесторов сомнительных проектов. Такое положение дел во многом связано с беспомощностью властей государств так называемого «Золотого треугольника» — горных районов Таиланда, Мьянмы и Лаоса.

«Да, в последние годы мы слышим сообщения о том, как спецслужбы разоружили те или иные колл-центры с иностранцами в рабстве. Однако, учитывая тот факт, что проблема ещё существует, может быть, чуть меньше 10 лет, становится ясно: местные власти пока бессильны перед такими преступниками», — отметила эксперт.