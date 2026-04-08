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Опубликовано 8 апреля, 08:42

Российские войска скоро «захлопнут» Бачевский выступ и дожмут там ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные продолжили продвижение в районе освобождённого посёлка Сопычь в Сумской области. Уже под контроль ВС РФ перешли 8 квадратных километров, находящиеся в соседстве с Курской и Брянской областями. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Продвижение российских войск позволило обеспечить открытие коридора к урочищу Дельницы, расположенному на реке Глебовка. Подобные активные действия В РФ вблизи Сопычя позволят в скором времени взять под контроль так называемый Бачевский выступ в Сумской области, имеющий важное стратегическое значение. Как утверждается в татье, это «порядка 60 км в периметре и около 160 квадратных километров по площади».

На данный момент наша армия контролируют примерно 20% территории выступа. Как поясняет автор статьи, происходит постепенное «схлопывание» территории выступа. Сейчас ВСУ приступили к отступлению, чтобы не попасть в плотное окружение.

Пленные бойцы ВСУ сдали командира, устроившего террор в селе Сопычь
Пленные бойцы ВСУ сдали командира, устроившего террор в селе Сопычь

Напомним, 17 марта Министерство обороны России сообщило об успешном продвижении своих подразделений. В ходе активных боевых действий армия установила контроль над двумя населёнными пунктами. Бойцы группировки «Север» заняли село Сопычь в Сумской области. Также наши оеннослужащие освободили посёлок Каленики, расположенный в ДНР.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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