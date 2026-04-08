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Регион
Опубликовано 8 апреля, 09:00

Неопознанных солдат ВСУ будут хоронить в братских могилах под Сумами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

В Сумской области оборудуют кладбище для неопознанных украинских военнослужащих, рассказали журналистам в российских силовых структурах. Оно расположится в селе Новоселица. Ожидается, что работы завершат до конца года.

«Из бюджета региона выделено свыше 13 миллионов гривен», — сказал собеседник РИА «Новости».

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Ранее СМИ узнали о практике захоронения украинских военнослужащих под видом «хирургических отходов». Родственники погибших жалуются, что не могут найти своих близких.

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Матвей Константинов
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