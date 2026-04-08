В Сумской области оборудуют кладбище для неопознанных украинских военнослужащих, рассказали журналистам в российских силовых структурах. Оно расположится в селе Новоселица. Ожидается, что работы завершат до конца года.

«Из бюджета региона выделено свыше 13 миллионов гривен», — сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее СМИ узнали о практике захоронения украинских военнослужащих под видом «хирургических отходов». Родственники погибших жалуются, что не могут найти своих близких.