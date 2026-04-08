«Герани» наведались в Полтаву, в городе слышны взрывы
«Герань», замеченная в Полтавской области. Обложка © Telegram / Политика Страны
«Герани» нанесли удар по украинской Полтаве. На фото — один из российских беспилотников, замеченный в регионе. Местные паблики пишут о взрывах в городе. Куда именно целились наши дроноводы, неизвестно, однако утром город уже подвергался атаке.
Ранее российская армия неплохо отработала по Мерефе под Харьковом. Поражён НПЗ, производивший дизель для ВСУ, бетонный завод и одна немецкая система ПВО IRIS-T.
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