На территории Украины практически не осталось свободных участков на кладбищах для захоронения погибших военнослужащих ВСУ. Об этом заявил корреспондент немецкого издания Welt Штеффен Шварцкопф.

По словам журналиста, ситуация в Незалежной достигла критической отметки, а украинские войска несут настолько большие потери, что их уже невозможно скрыть.

«Проходя мимо кладбищ во Львове, понимаешь, сколько украинцев погибает», — подчеркнул Шварцкопф.

По данным российских силовых ведомств, в Сумской области приступили к созданию кладбища для неизвестных украинских солдат — речь идёт о телах, которые не удалось идентифицировать. Местом захоронения выбрано село Новоселица, а все работы рассчитывают закончить до конца текущего года.