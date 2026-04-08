«Проходя мимо кладбищ, понимаешь»: Немецкий журналист заявил о катастрофе в ВСУ
Welt: На Украине почти не осталось мест на кладбищах для погибших военных
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
На территории Украины практически не осталось свободных участков на кладбищах для захоронения погибших военнослужащих ВСУ. Об этом заявил корреспондент немецкого издания Welt Штеффен Шварцкопф.
По словам журналиста, ситуация в Незалежной достигла критической отметки, а украинские войска несут настолько большие потери, что их уже невозможно скрыть.
«Проходя мимо кладбищ во Львове, понимаешь, сколько украинцев погибает», — подчеркнул Шварцкопф.
По данным российских силовых ведомств, в Сумской области приступили к созданию кладбища для неизвестных украинских солдат — речь идёт о телах, которые не удалось идентифицировать. Местом захоронения выбрано село Новоселица, а все работы рассчитывают закончить до конца текущего года.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.