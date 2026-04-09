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Опубликовано 9 апреля, 05:33

«Все поля блестят»: Приграничье Украины окутали оптоволокном для управления дронами

Приграничье Сумской области покрылось оптоволоконными нитями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

В приграничных районах Сумской области активно применяются дроны, управляемые через оптоволоконные линии. Об этом сообщил РИА «Новости» боец спецназа «Ахмат» с позывным Голливуд. По его словам, значительные территории буквально покрыты тонкими кабелями, которые используются для управления беспилотниками.

«Все поля блестят — это оптоволокно. Много километров этого оптоволокна. Все деревья, все поля опутаны этими нитями», — отметил он.

Боец пояснил, что такая система обеспечивает прямую связь с оператором и делает аппараты практически неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы, поскольку сигнал передается по физическому каналу. Он также сообщил, что подобная практика распространена в ряде участков приграничья, где фиксируется высокая активность беспилотников.

Собеседник агентства подчеркнул, что технология, ранее считавшаяся устаревшей, вновь стала востребованной. По его словам, современные боевые действия во многом превратились в соревнование инженерных решений, где ключевую роль играет способность находить эффективные способы поражения целей.

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Ранее Life.ru рассказывал, как украинский дрон убил стоящего на балконе многоквартирного дома мужчину в Краснодарском крае. Другие обломки беспилотника потом находили на территории одного из предприятий.

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