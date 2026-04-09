Вышел полноценный трейлер фильма «Смешарики: Сквозь вселенные»

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Киностудия «Петербург» представила полноценный трейлер фильма «Смешарики: Сквозь вселенные». Ранее зрителям показывали только короткий тизер.

Вышел полноценный трейлер фильма «Смешарики: Сквозь вселенные». Видео © VK / Смешарики

Сюжет разворачивается сразу в двух мирах: анимационном мире Смешариков и будущем, показанном в формате с живыми актёрами. По истории Крош и Ёжик находят устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они становятся обычными детьми на космическом корабле, летящем на Марс. Однако вскоре герои понимают, что происходящее — вовсе не игра.

В фильме снялись юные актёры, а также Людмила Артемьева, Александр Лыков, Ян Цапник и Николай Добрынин. Режиссёром проекта выступил Андрей Мармонтов.

«Человек-паук: Новый день» 2026: дата выхода фильма, трейлер, актёры, сюжет
«Человек-паук: Новый день» 2026: дата выхода фильма, трейлер, актёры, сюжет

Ране Life.ru сообщал, что вселенная «Игры престолов» готовится к большому кино. Компания Warner Bros. приступила к разработке полнометражного фильма об Эйгоне I Таргариене по прозвищу Завоеватель. Действие картины развернётся примерно за 300 лет до событий сериала Игра престолов.

