Вышел полноценный трейлер фильма «Смешарики: Сквозь вселенные»
Киностудия «Петербург» представила полноценный трейлер фильма «Смешарики: Сквозь вселенные». Ранее зрителям показывали только короткий тизер.
Вышел полноценный трейлер фильма «Смешарики: Сквозь вселенные».
Сюжет разворачивается сразу в двух мирах: анимационном мире Смешариков и будущем, показанном в формате с живыми актёрами. По истории Крош и Ёжик находят устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они становятся обычными детьми на космическом корабле, летящем на Марс. Однако вскоре герои понимают, что происходящее — вовсе не игра.
В фильме снялись юные актёры, а также Людмила Артемьева, Александр Лыков, Ян Цапник и Николай Добрынин. Режиссёром проекта выступил Андрей Мармонтов.
