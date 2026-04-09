Спецназ ВМС Украины прибыл в Норвегию на учения с морскими БПЛА

В Норвежском море украинские военные проводят совместные учения со специалистами из Норвегии. В ходе манёвров отрабатывается использование беспилотников в условиях холода. Об этом рассказал TАСС военно-дипломатический источник.

«ВМС Украины совместно со специалистами командования сил специального назначения ВМС Норвегии отрабатывают в Норвежском море вопросы применения беспилотных подводных и надводных комплексов в условиях холодных температур», — поделился собеседник агентства.

По его словам, в страну на учения прилетели около 50 военнослужащих 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС Украины. Сколько продлятся манёвры, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в порту Измаила Одесской области сняли на видео атаку беспилотников «Герань» по причальной инфраструктуре и находившимся там судам с оружием для ВСУ. Судя по появившимся видеозаписям, один из дронов резко снизился и атаковал сухогруз. Попытки сбить аппарат стрелковым оружием результата не дали — после попадания произошёл взрыв, на борту вспыхнул пожар.