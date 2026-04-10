Почему древние римляне ели лёжа и вызывали рвоту? Современные врачи в шоке от этих привычек

Представьте: вы приходите на званый ужин, а хозяин просит вас не садиться за стол, а развалиться на диване. Звучит странно? Для римских аристократов это была норма жизни! Богатые граждане Древнего Рима устраивали пиры, на которых гости отдыхали на специальных ложах, набивали животы до отказа и даже бросали остатки еды прямо на пол. Life.ru разобрался, зачем римляне превращали обед в лежачий марафон и что об этом думают современные врачи.

От греков с любовью: как появилась традиция возлежания

Греческие симпосии стали основой для римской традиции возлежания за столом. Фото © «Шедеврум»

Римляне не сами придумали есть лёжа, они позаимствовали эту моду у древних греков. Греки устраивали симпосии, где мужчины возлежали на индивидуальных ложах, пили вино и вели умные беседы. Римляне взяли идею на вооружение, но немного переделали под себя. Вместо отдельных лежанок для каждого гостя они создали триклиний — специальную столовую с тремя большими диванами, расставленными буквой «П» вокруг низкого стола.

Само слово «триклиний» происходит от греческих слов «три» (три) и «клине» (ложе). На каждом диване умещалось по три человека, которые лежали на левом боку, опираясь на локоть. Правая рука оставалась свободной, чтобы брать еду со стола. Четвёртая сторона оставалась открытой, чтобы рабы могли свободно подносить блюда и убирать посуду.

Статус решает всё: кто где лежал

Иерархия мест на триклинии отражала социальный статус гостей римского пира. Фото © Wikipedia / Mattes.

Места на триклинии распределялись строго по рангу. Самым почётным считалось среднее ложе — lectus medius. Там возлежали главные гости вечера, которые могли любоваться видом на внутренний дворик дома и легко общаться с хозяином, расположившимся справа на нижнем ложе (lectus imus). А вот бедолагам на верхнем ложе (lectus summus) слева приходилось неудобно выворачивать шею, чтобы насладиться пейзажем.

Самое престижное место на среднем ложе называлось locus consularis — его занимал почётный гость вечера. Это была настоящая иерархия в горизонтальном положении! Богатые римляне часто имели несколько триклиниев разного размера: большой — для масштабных пиров с двадцатью гостями;

маленькие — для камерных ужинов с избранными друзьями.

Удобство или понты: зачем лежать во время еды

Римляне считали положение лёжа полезным для пищеварения и символом богатства. Фото © «Шедеврум»

Римляне искренне верили, что есть лёжа полезно для пищеварения. Их логика такая: когда лежишь на левом боку, желудок опирается на мягкую поверхность дивана и можно набить его гораздо больше, чем сидя. И действительно, римские пиры длились часами, а блюда подавались одно за другим: оленина, мясо кабана, фазан, у самых богатых — даже языки попугаев и фаршированные грызуны!

Но дело было не только в комфорте желудка. Возлежание во время трапезы стало символом высокого статуса и роскоши. Простолюдины ели сидя или даже стоя, а вот полулежачая поза кричала: «Я настолько богат, что могу позволить себе расслабиться и наслаждаться жизнью!» Это был способ отделить элиту от черни.

Женщины — за бортом: гендерные ограничения триклиния

Долгое время право возлежать во время еды имели только мужчины. Женщины сидели на стульях рядом с мужьями или на полу у их ног, словно они не заслуживали такого комфорта. Это правило сохранялось веками, пока на закате Римской империи женщины не получили больше прав и не стали постепенно занимать места на триклиниях наравне с мужчинами.

Интересно, что этруски, от которых римляне многое позаимствовали, изначально позволяли женщинам возлежать за столом. Но патриархальный Рим долго держался за свои консервативные традиции, пока не смягчился под влиянием времени и греческой культуры.

Тёмная сторона пиров: рвота и беспорядок

Римские пиры сопровождались беспорядком и практикой вызывания рвоты ради обжорства. Фото © «Шедеврум»

То, что происходило на римских пирах, современному человеку показалось бы дикостью. Римляне не стеснялись кидать обглоданные кости и остатки еды прямо на пол — для этого на напольной мозаике даже изображали объедки, чтобы замаскировать настоящий мусор. Рабы потом всё убирали, так что гостям не приходилось беспокоиться о чистоте.

Но самое шокирующее — практика вызывания рвоты. Когда желудок переполнялся, богатые римляне уходили в отдельную комнату, опорожняли его и возвращались за стол, чтобы продолжить пир! Философ Сенека писал об этом с отвращением, но многие воспринимали это как норму. Ешь до тошноты, освобождай место и снова ешь — вот девиз римского обжорства.

Современный вердикт: вредно или нет

Врачи предупреждают о вреде приёма пищи в положении лёжа для здоровья. Фото © «Шедеврум»

Стоит ли нам последовать примеру древних римлян и начать есть лёжа? Врачи категорически против. Да, в положении на боку не чувствуется тяжесть в желудке, но именно это и опасно — вы можете съесть гораздо больше, чем нужно, и не заметить переедания. Кроме того, такая поза способствует изжоге и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Римские воины были в отличной физической форме благодаря постоянным тренировкам и войнам, так что ожирение им не особо грозило. Но вот проблемы с пищеварением наверняка были, особенно у тех, кто регулярно объедался и вызывал рвоту. Так что, как бы романтично ни выглядели древнеримские пиры на картинах, повторять их дома точно не стоит.