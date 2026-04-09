

9 апреля, 11:54

Польша заявила о перехвате российского самолёта над Балтикой

Обложка © Life.ru

Польские военные сообщили о сопровождении российского самолёта Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Истребители F-16 были подняты в воздух для контроля ситуации, заявило оперативное командование Вооружённых сил страны.

«Дежурная пара истребителей F-16 ВВС Польши успешно перехватила, визуально идентифицировала и сопроводила из зоны ответственности самолёт РФ, летевший над Балтийским морем», — говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что самолёт выполнял разведывательный полёт, находясь за пределами национального воздушного пространства. При этом польская сторона признаёт, что нарушений границ не зафиксировано — Ил-20 находился в международной зоне и не заходил в воздушное пространство страны.

Ранее Life.ru рассказывал, что у границы России и Финляндии был замечен шведский самолёт-разведчик Gulfstream IV. Борт совершил три пролёта в направлении Выборга и Санкт-Петербурга, а затем улетел на север.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
