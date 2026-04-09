9 апреля, 12:02

Рыба гниёт с продавца: В Москве наказали торговку тухлятиной за смерть покупателя

Москвичка получила три года условно за продажу рыбного рулета, убившего мужчину

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Тридцатилетний программист скончался после того, как съел рыбный рулет «Тигровый» из скумбрии, приобретённый в интернет-магазине «Рыбец». Его подруга отказалась от угощения из-за подозрительного запаха и осталась жива, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, у мужчины было аутоиммунное заболевание, поэтому обострение сначала посчитали основной причиной недомогания, однако через несколько дней он скончался. Вскрытие показало листериоз — опасную инфекцию, вызванную бактериями в испорченной рыбе. Следователи выяснили, что рулет был сильно просрочен.

В магазине нашлась и другая просроченная продукция, а на части товара даты изготовления не было вовсе. В итоге Савёловский суд Москвы приговорил владелицу торговой точки к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, её на два года лишили права заниматься торговлей продуктами и обязали выплатить штраф в размере четырёхсот тысяч рублей.

К слову, потрошить пойманную рыбу необходимо в течение 1–2 часов и сразу помещать в холод, иначе бактерии и паразиты начнут активно размножаться, сообщила врач-гастроэнтеролог. По её словам, до транспортировки улов следует беречь от тепла: подойдёт термосумка, лёд или хотя бы затенённое место.

Борис Эльфанд
