«Уже боится зеркал»: Олимпийскую чемпионку кибербуллит весь Китай

В Китае начали проверку по факту интернет-травли олимпийской чемпионки по прыжкам в воду Цюань Хунчань. Об этом сообщает агентство Reuters.

Поводом стали многочисленные оскорбления в её адрес в соцсетях. После выхода интервью пользователи критиковали внешность спортсменки, обсуждали её вес и ставили под сомнение её победу на Играх, утверждая, что успех был якобы незаслуженным.

Не исключено, что буллинг мог быть организованным. В WeChat создавались закрытые группы, участники которых систематически публиковали унизительные комментарии. Среди причастных, как предполагается, могли быть не только обычные пользователи, но и представители спортивной среды.

Сама чемпионка призналась, что давление серьёзно сказалось на её состоянии. Она рассказала, что стала испытывать тревогу из-за своей внешности и начала бояться зеркал, весов и камер. Девушка просит оставить в покое её саму и её близких, на которых тоже распространяется хейт. Спортивные организации Китая осудили происходящее и сообщили о передаче материалов в правоохранительные органы.

Цюань Хунчань сейчас 19 лет, а своё первое олимпийское золото она выиграла на Олимпиаде в Токио-2020. Тогда ей было всего 14 лет, и она была самой юной спортсменкой в сборной.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за за буллинг и кибербуллинг. Депутаты указывают, что травля в школах и в соцсетях наносит огромный психологический урон подрастающему поколению.