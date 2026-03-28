Японка Сакамото стала четырёхкратной чемпионкой мира по фигурному катанию

Японка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира в Праге, в четвёртый раз став главной фигуристкой планеты. По сумме короткой (79,31 балла) и произвольной (158,97 балла) программ она набрала 238,28 балла.

Второе место заняла японка Монэ Тиба. Она получила 228,47 балла — 78,45 за короткую и 150,02 за произвольную программу. Бронзовую медаль завоевала бельгийка Нина Пиндзарроне с результатом 215,20 балла (71,82 и 143,38).

В произвольной программе Сакамото исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, комбинацию тройной флип — тройной тулуп, тройной риттбергер и сложный каскад двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп. Японка установила личный рекорд за произвольную программу и по общей сумме баллов.

