27 марта, 22:28

Японка Сакамото стала четырёхкратной чемпионкой мира по фигурному катанию

Каори Сакамото. Обложка © ТАСС/AP Photo/Petr David Josek

Японка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира в Праге, в четвёртый раз став главной фигуристкой планеты. По сумме короткой (79,31 балла) и произвольной (158,97 балла) программ она набрала 238,28 балла.

Фигуристка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира в Праге. Видео © X / ISU Figure Skating

Второе место заняла японка Монэ Тиба. Она получила 228,47 балла — 78,45 за короткую и 150,02 за произвольную программу. Бронзовую медаль завоевала бельгийка Нина Пиндзарроне с результатом 215,20 балла (71,82 и 143,38).

В произвольной программе Сакамото исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, комбинацию тройной флип — тройной тулуп, тройной риттбергер и сложный каскад двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп. Японка установила личный рекорд за произвольную программу и по общей сумме баллов.

Фигурист Родин объяснил, почему решил выступать под флагом Германии

Ранее российская фигуристка Виктория Синицина получила травму на ледовом шоу Татьяны Навки в Москве. Инцидент произошёл на глазах у зрителей во время выступления. Спортсменка порезала ногу во втором отделении шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвящённого зимней Олимпиаде 2006 года.

Лия Мурадьян
