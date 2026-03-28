Фигуристка Синицина получила порез ноги во время ледового шоу в Москве

Российская фигуристка Виктория Синицина получила травму во время ледового шоу Татьяны Навки в Москве. Инцидент произошёл прямо на глазах у зрителей во время выступления.

Спортсменка порезала ногу во время номера во втором отделении шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвящённого зимней Олимпиаде 2006 года. После завершения выступления партнёр фигуристки Никита Кацалапов вынужден был унести её со льда на руках. По словам фигуриста, Синицина в порядке, ей наложили два шва.

«Наложили два шва, Вика в порядке. Едем домой. Уж очень хотели сделать все красиво. В первый раз за всю историю нашей любимой программы произошёл такой неприятный инцидент», — сказал Кацалапов в беседе с РИА «Новости».

Виктории Синициной наложили швы после пореза во время ледового шоу.

Несмотря на инцидент, шоу продолжилось. В представлении также участвуют звёзды мирового фигурного катания, среди которых Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Анна Щербакова и Роман Костомаров.

