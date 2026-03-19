Игрок ФК «Галатасарай» Ланг получил тяжёлую травму пальца в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг получил серьёзную травму большого пальца руки в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Инцидент произошёл в конце встречи, после чего футболисту потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Игрок «Галатасарая» Ланг получил тяжёлую травму пальца в матче с «Ливерпулем».

В концовке второго тайма Ланг боролся за мяч и в процессе столкнулся с элементами металлического ограждения на стадионе. В результате палец оказался зажат, и игрок получил травму. Футболист упал на газон, испытывая сильную боль, и покинул поле на носилках. У него наблюдалось кровотечение, после чего его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

По информации журналиста Ягыза Сабунджуоглу, у Ланга была повреждена часть фаланги пальца. В клубе подтвердили, что игроку в ближайшее время предстоит хирургическое вмешательство. Ланг выступает за «Галатасарай» на правах аренды из итальянского «Наполи». В прошлом он играл за ряд европейских клубов, включая «Аякс», «Твенте», ПСВ и бельгийский «Брюгге», а также имеет титулы чемпиона Нидерландов и Бельгии и обладателя Суперкубка Италии.

