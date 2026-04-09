Анна Кикина рассказала, что её полёт на Crew Dragon отложили из-за ДТП с ракетой

Первый полёт российского космонавта Анны Кикиной на американском корабле Crew Dragon был перенесён на месяц, так как при доставке к месту запуска ступень ракеты ударилась об опору моста. Инженерам пришлось проводить ремонт, потому что деталь оказалась «слегка помята». Об инциденте Кикина рассказала во время сессии на Российском космическом форуме в Национальном центре «Россия».

«У нас был старт назначен на начало сентября. И по какому-то странному сочетанию обстоятельств при транспортировке ракеты-носителя с одной позиции на другую об опору моста случайным образом была ударена одна из ступеней ракеты», — уточнила она.

По её словам, когда о нелепой случайности стало известно экипажу, то глаза у всех «немного расширились». Кикина добавила, что инженерам пришлось потрудиться и отремонтировать ступень ракеты, после чего вновь была назначена дата запуска.

Напомним, Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 стартовал к МКС 5 октября 2022 года. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией. Экипаж пробыл на орбите более пяти месяцев. Кикина стала первым российским космонавтом, полетевшем на американском корабле по соглашению РФ и США о перекрёстных полётах. 12 марта 2023 года миссию вернули на Землю.