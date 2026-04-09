9 апреля, 12:58

ЕС полностью провалил попытку очернить Россию, обвинив в мировом голоде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Россия была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на 2027–2029 годы, выдержав конкуренцию с Польшей, обратил внимание политолог Владимир Корнилов. По его словам, совсем недавно нашу страну обвиняли в глобальном голоде, однако дискредитировать РФ не удалось.

«Россию совсем недавно обвиняли в мировом голоде. Причём в первую очередь европейцы и поляки. Но голосование показало, что далеко не все разделяют данное мнение», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Эксперт отметил хорошую дипломатическую работу российской стороны с участниками голосования. Скрытая часть переговоров остаётся за кадром, однако публичные программы и инициативы Москвы в сфере продовольственной безопасности весьма значительны и уже серьёзно повлияли на этот аспект мировой экономики.

Напомним, ранее Россия была избрана в состав исполнительного совета ВПП на период 2027–2029 годов. Голосование проходило в штаб-квартире ООН. За место в этом органе Москва конкурировала с Польшей, которая была выдвинута от европейской группы.

