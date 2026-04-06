Российский лидер Владимир Путин является архитектором нового мироустройства и обновлённой России. Об этом в интервью журналистке Ксении Собчак заявила бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

«Путин – архитектор нового мира и новой России. Потому что всё, что происходит, те решения, которые он принимает – очень ответственные, очень мало кто бы их принял», — сказала она.

Поклонская уточнила, что подразумевает под этим снос прежних устоев, в частности отказа от однополярной модели мира, а также превращение нашей страны в сильную и великую державу. Несмотря на череду трагических событий, переживаемых сегодня, эта задача выполняется, добавила она.

Лидер РФ нередко вызывает восхищение. Недавно его обсыпали комплиментами китайские коллеги. Они ярко отметили, как Путин разрушил план ЕС по отказу от российского газа.