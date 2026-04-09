Не в Киеве: Кулеба раскрыл, где прятался украинский кабмин после начала СВО

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2022 году после начала СВО часть кабинета министров эвакуировали в Ивано-Франковск. О том, где прятались киевские чиновники, он рассказал в интервью изданию «Курс».

По словам экс-главы МИД, 23 февраля, когда он находился в командировке в США, ему пришло сообщение, что возвращаться в Киев не нужно. Часть правительства получила официальное распоряжение выехать в Ивано-Франковск — это рассматривалось как мера безопасности на случай ухудшения ситуации в столице. Позже, добавил Кулеба, некоторая часть чиновников перебралась во Львов.

Пару месяцев назад Дмитрий Кулеба поделился воспоминаниями о том, как за два дня до начала специальной военной операции экс-президент США Джо Байден прощался с ним и украинским народом. Атмосфера разговора, по признанию дипломата, была настолько гнетущей, что он описал её, как беседу врача с неизлечимо больным пациентом.