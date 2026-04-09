«Он сеет хаос»: ЕС берёт курс на открытую конфронтацию с Трампом

Политика американского лидера Дональда Трампа превратила США из гаранта безопасности в дестабилизирующий фактор для западных демократий. Европейцев призвали сообща остановить хозяина Белого дома, даже если придётся заплатить высокую цену, сообщает немецкое издание Die Zeit.

«Как демократическим странам взаимодействовать со сверхдержавой, которая действует злонамеренно и при этом иррационально? И можно ли вообще иметь с ней дело? Этот новый экзистенциальный вызов подавляет европейские страны политически, интеллектуально и эмоционально», — пишет обозреватель Бернд Ульрих.

Автор статьи утверждает, что европейским политикам не удалось найти подход к Дональду Трампу. По его мнению, психологические приёмы против американского президента не работают, и если он чему-то и подчиняется, то не логике, а динамике постоянных побед и ошеломляющих событий. Любая предложенная точка зрения, считает автор, приводит лишь к хаосу.

Издание призывает ЕС перейти к открытой конфронтации и выработать единую стратегию противодействия, поскольку разрозненные попытки остановить Трампа провалились.

Ранее политологзаявил, что Европа не собирается уступать давлению Дональда Трампа, так как его реальные рычаги влияния на партнёров по НАТО ограничены — Верховный суд уже отменил ряд его указов. По его словам, угрожать Европе тарифами бессмысленно, стороны могут лишь пытаться переиграть друг друга в дипломатии. Вашингтон уговаривает Брюссель направить корабли в Ормузский пролив, но европейцы уклоняются, считая обеспечение безопасности на Ближнем Востоке задачей США.