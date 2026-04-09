США попали в ловушку, из которой им теперь не выбраться. За неделю до удара по Ирану Россия рассматривала снижение прогноза экономического роста и цен на нефть, но в итоге средняя цена оказалась выше, что сулит дополнительной выручкой, заявил в эфире «Царьграда» экономист Михаил Делягин.

После ослабления санкций российский бизнес получил возможность больше зарабатывать на внешних рынках. США втравили в войну, и это был способ нанести удар по самой Америке, последствия распада мира, который ускорился из-за этой авантюры, будут трагичными, уверен эксперт.

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США не способны выйти из кризиса без потерь, и призвал другие сверхдержавы, включая Россию и Китай, призвать Дональда Трампа остановиться. При этом Москва и Пекин наблюдают за тем, как Вашингтон увяз в иранской ловушке. Деградация мировой экономики позволит зарабатывать большие деньги тем, кто сохраняет производства, подчеркнул Делягин.