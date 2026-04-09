Трамп угодил в иранскую ловушку, Россия и Китай не мешают США закапывать себя
США попали в ловушку, из которой им теперь не выбраться. За неделю до удара по Ирану Россия рассматривала снижение прогноза экономического роста и цен на нефть, но в итоге средняя цена оказалась выше, что сулит дополнительной выручкой, заявил в эфире «Царьграда» экономист Михаил Делягин.
После ослабления санкций российский бизнес получил возможность больше зарабатывать на внешних рынках. США втравили в войну, и это был способ нанести удар по самой Америке, последствия распада мира, который ускорился из-за этой авантюры, будут трагичными, уверен эксперт.
Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США не способны выйти из кризиса без потерь, и призвал другие сверхдержавы, включая Россию и Китай, призвать Дональда Трампа остановиться. При этом Москва и Пекин наблюдают за тем, как Вашингтон увяз в иранской ловушке. Деградация мировой экономики позволит зарабатывать большие деньги тем, кто сохраняет производства, подчеркнул Делягин.
Напомним, ранее Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Президент США провозгласил победу в войне, а также объявил о «продуктивной смене режима» в ИРИ. Однако Иран считает победителем себя. Тем не менее, американские и израильские силы продолжили наносить удары по Ирану. Позже Трамп заявил о сохранении сил США у границ ИРИ до выполнения сделки.
