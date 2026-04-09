Апрельская «зима»: Life.ru публикует видео из эпицентра метели в Москве

В Москве началась апрельская метель, как и прогнозировали синоптики, предупреждавшие о приближающемся похолодании. Больше всего осадков фиксируется в центральной части столицы. Life.ru публикует кадры внезапной «зимней сказки» из самого эпицентра событий.

Апрельская метель в Москве. Видео © Life.ru

Мокрый снег с дождём, порывистый ветер до 15 метров в секунду, а также невысокая температура до +4 градусов продержатся вплоть до 10 апреля. Синоптики уже предупреждали, что предшествовавшее этому периоду потепление не было нормой для московского региона, сейчас температура возвращается в свои пределы.

Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге тоже подошла к своему финалу непривычная для города волна резкого потепления, рекордные плюсовые температуры продержались с 26 февраля до начала апреля. В Москве возвращение тепла прогнозируется не раньше следующей недели. На Пасху, предварительно, днём ожидается также +6…+9, ночью — около нуля. Однако к этому времени осадки, вероятно, прекратятся: регион попадёт в гребень более высокого атмосферного давления.