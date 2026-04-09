Россиянка «сломала» обе пятки из-за чрезмерной любви к пешим прогулкам

Россиянка получила тяжёлую травму обеих пяток из-за чрезмерных пешеходных нагрузок, сообщает РИАМО. По данным издания, изначально девушка не обращала внимания на неприятные ощущения, списывая их на обычную усталость, но позже выяснилось, что у неё воспалились ахилловы сухожилия, и она не может встать на ноги.

Переломным моментом стал день, когда она неудачно наступила на ногу и почувствовала острую боль в пятке, однако вместо визита к врачу женщина ограничилась лёгкой разминкой и продолжила ходить. В течение следующих двух недель боль неуклонно нарастала, а попытка сократить шаги до трёх-четырёх тысяч в день не помогла.

Если поначалу ночной отдых давал временное облегчение, то со временем боль по утрам стала даже сильнее, чем накануне вечером. В итоге передвигаться самостоятельно стало практически невозможно — приходилось опираться на мебель, а сокращение шагов до пятисот в день не принесло существенного улучшения. Врачи предупредили, что такое заболевание с трудом поддаётся лечению и нередко переходит в хроническую форму.

Тем не менее, девушка намерена строго следовать назначенному курсу и рассчитывает полностью восстановиться через несколько месяцев. Специалисты напоминают: обычная ходьба на усталые ноги способна нанести серьёзный вред здоровью всего за две недели, поэтому важно носить удобную обувь и своевременно давать ногам отдых.