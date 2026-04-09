В Иркутске испытали бесшумный электромусоровоз с запасом хода 100 км

В Иркутске завершились испытания электрической модели мусоровоза производства ПАО «КАМАЗ» — техника две недели работала на городских маршрутах в суровых сибирских условиях, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора. По данным издания, запас хода электромобиля на одном заряде достигает ста километров.

Машина оснащена функцией прессования отходов и может выполнять до двух циклов сбора и разгрузки без подзарядки, а также имеет ассистента водителя для полуавтономного управления. Главное достоинство новинки — минимальный уровень шума, что особенно важно для дворов жилых домов в ранние утренние часы. Развитие электротранспорта в сфере обращения с отходами позволяет снижать выбросы и напрямую влиять на комфорт жителей.

«Мы строим современную, экологичную систему обращения с отходами, и переход на электрическую тягу — ключевая часть этой стратегии», — подчеркнул гендиректор ООО «РТ-НЭО Иркутск» Сергей Сидоров.

Ранее РЭО запустил первую очередь федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг», предназначенной для контроля экологической ситуации по 18 ключевым направлениям. Платформа будет агрегировать данные от 13 источников, включая федеральные и региональные власти.